Öffentliche Fahndung der Polizei im Harzkreis Verzweifelte Suche nach 87-Jährigem aus Halberstadt findet tragisches Ende

Seit Freitagabend (14. November) wurde im Harzkreis ein hochbetagter Senior vermisst. Der Mann war im kalten November wahrscheinlich barfuß unterwegs. Die Polizei suchte mit allen verfügbaren Kräften, um eine Wiederholung von Vermisstenfällen mit tragischem Ausgang zu verhindern. Doch auch hier ließ sich dies nicht verhindern.