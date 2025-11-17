Öffentliche Fahndung der Polizei im Harzkreis Verzweifelte Suche nach 87-Jährigem aus Halberstadt findet tragisches Ende
Seit Freitagabend (14. November) wurde im Harzkreis ein hochbetagter Senior vermisst. Der Mann war im kalten November wahrscheinlich barfuß unterwegs. Die Polizei suchte mit allen verfügbaren Kräften, um eine Wiederholung von Vermisstenfällen mit tragischem Ausgang zu verhindern. Doch auch hier ließ sich dies nicht verhindern.
Aktualisiert: 19.11.2025, 15:59
Halberstadt. - Der hochbetagte Senior war unbemerkt aus einem Pflegeheim im Harzkreis verschwunden. Laut Polizei wurde der 87-Jährige, der in einer Einrichtung im Röderhofer Weg in Halberstadt gelebt hat, seit wenigen Tagen vermisst.