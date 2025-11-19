Ein gemütliches Konzert zum Mitsingen gaben Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in der Kita „Sonnenblume“ in Schönebeck.

Bruder Jakob und mehr: Philharmoniker spielen für Schönebecker Kita-Kids

Musiker der Kammerphilharmonie sorgten für die Musik, während die Kids der Schönebecker Kita „Sonnenblume“ dazu gesungen haben.

Schönebeck. - „Stimmt es, dass ihr das Lied ’Bruder Jakob’ schon geübt habt?“, fragt Jan Michael Horstmann in die Runde. Mit einem begeisterten „Jaaa!“, antworten ihm die Jungen und Mädchen der Kita Sonnenblume in Schönebeck. „Wollen wir es singen?“, fragt der Chefdirigent der Kammerphilharmonie weiter und erhält ein noch lauteres „Jaaaaa!“ als Antwort.