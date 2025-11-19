weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Ein gemütliches Konzert zum Mitsingen gaben Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in der Kita „Sonnenblume“ in Schönebeck.

Von Paul Schulz 19.11.2025, 16:00
Musiker der Kammerphilharmonie sorgten für die Musik, während die Kids der Schönebecker Kita „Sonnenblume“ dazu gesungen haben. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - „Stimmt es, dass ihr das Lied ’Bruder Jakob’ schon geübt habt?“, fragt Jan Michael Horstmann in die Runde. Mit einem begeisterten „Jaaa!“, antworten ihm die Jungen und Mädchen der Kita Sonnenblume in Schönebeck. „Wollen wir es singen?“, fragt der Chefdirigent der Kammerphilharmonie weiter und erhält ein noch lauteres „Jaaaaa!“ als Antwort.