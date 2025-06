Arendsee. - Anmeldungen für die drei größten Höhepunkte des Wassersportvereins (WSV) Arendsee 2025 sind möglich. Und dabei können Neueinsteiger von den Erfahrungen der Jugend profitieren. Die sorgt mit ihren Leistungen für Aufmerksamkeit.

„Sie ist einfach top und stellt ihre Power wieder unter Beweis: Das Drachenboot-Juniorenteam Schlagseite der Renngemeinschaft ESV Waren und WSV Arendsee hat bei den Deutschen Drachenboot-Meisterschaften in Halle ordentlich abgeräumt“, informiert Vorsitzender Maik Grimm. In Rennen über drei verschiedene Distanzen sicherten sich die jungen Paddler nicht nur großartige Zeiten, sondern auch sieben Meistertitel. Die Deutschen Meisterschaften waren gleichzeitig die Qualifikation für die 15. Club Crew World Championships im Juni 2026 in Taiwan.

Wenn alles gut läuft, sind sie also im nächsten Jahr östlich von China am Start. Alles in allem paddelte die Renngemeinschaft mehr als 20 Kilometer. „Diese beeindruckende Bilanz zeigt nicht nur sportliche Klasse, sondern auch Teamgeist, Disziplin und die herausragende Nachwuchsarbeit des Vereins“, so Grimm.

Hobby Stand-Up-Paddling ausprobieren

Mit diesem Motivationsschub geht es nun um das Organisieren verschiedener öffentlicher Veranstaltungen. Die Ehrenamtlichen steigen am Sonnabend, 28. Juni, auf ein – neben Drachenboot – weiteres Standbein um. Stand-Up-Paddling steht von 8 bis 17 Uhr im Fokus. Dafür wird das Schramper Eck genutzt.

Verschiedene Distanzen werden angeboten. Dabei sind natürlich auch Interessenten willkommen, die das Hobby einfach mal ausprobieren möchten. Der Kreissportbund Altmark West macht ebenfalls mit. Er unterstützt den Verein. Denn mit den Kinder- und Jugendspielen wird das Spektrum noch erweitert. Auch dabei geht es um Stand-Up-Paddling.

Mit Drachenbooten auf dem Arendsee

Drachenboote werden dann wieder verstärkt im August genutzt. Nach der geglückten Premiere 2024 steht eine Neuauflage vom „Großen Preis der altmärkischen Schulen“ an. Dazu sind alle Bildungsstätten eingeladen. Sie müssen für die Teilnahme nichts zahlen. Die Veranstaltung wird von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt finanziell unterstützt. Noch ist unklar, wo genau es am Freitag, 22. August, mit den Drachenbooten auf den Arendsee geht. Dies wird kurzfristig nach der Windrichtung entschieden. Im vergangenen Jahr wurde das Strandbad genutzt. Der Verein stellt neben den Booten auch erfahrene Steuerleute.

Einen Tag später, am 23. August, steht das traditionelle Drachenboot-Festival für verschiedene Teams an. Auch dafür wird der Standort kurz vorher festgelegt. Für alle drei Veranstaltungen sind vorherige Anmeldungen erwünscht. Dies ist auf der Internetseite des Arendseer Wassersportvereins möglich.