Weihnachtsbäume sind besonders gesichert Winterwald wird in der Innenstadt von Burg aufgestellt - Vandalen vergreifen sich an Bäumen
Er soll der Innenstadt von Burg eine besondere Note zur Weihnachtszeit verleihen und nachhaltig sein: In der Schartauer Straße ploppt ein Winterwald auf. Und schon sind Vandalen zur Stelle und sorgen für Ärger.
26.11.2025, 12:09
Burg - Dem Grau etwas Funkelndes entgegensetzen und in der dunklen Zeit für Hingucker sorgen. In der Innenstadt von Burg ist ein sogenannter Pop-up-Winterwald zu finden. Darum gibt es jetzt bereits Ärger.