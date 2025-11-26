Weihnachtsbäume sind besonders gesichert Winterwald wird in der Innenstadt von Burg aufgestellt - Vandalen vergreifen sich an Bäumen

Er soll der Innenstadt von Burg eine besondere Note zur Weihnachtszeit verleihen und nachhaltig sein: In der Schartauer Straße ploppt ein Winterwald auf. Und schon sind Vandalen zur Stelle und sorgen für Ärger.