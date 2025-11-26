weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsbäume sind besonders gesichert: Winterwald wird in der Innenstadt von Burg aufgestellt - Vandalen vergreifen sich an Bäumen

Er soll der Innenstadt von Burg eine besondere Note zur Weihnachtszeit verleihen und nachhaltig sein: In der Schartauer Straße ploppt ein Winterwald auf. Und schon sind Vandalen zur Stelle und sorgen für Ärger.

Von Marco Papritz 26.11.2025, 12:09
Burgs Bürgermeister Philipp Stark legt bei der Dekoration der Bäume vom Winterwald in der Innenstadt mit Hand an.
Burg - Dem Grau etwas Funkelndes entgegensetzen und in der dunklen Zeit für Hingucker sorgen. In der Innenstadt von Burg ist ein sogenannter Pop-up-Winterwald zu finden. Darum gibt es jetzt bereits Ärger.