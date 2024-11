Ersatz für die marode Tribüne soll Ende Februar fertig sein. Ein Wasser-Spielgerät in Form des Maskottchens Agathe ist als Anziehungspunkt für Kinder gedacht. Welche Auswirkungen dies auf den Saisonbetrieb hat.

Badegäste weg, trotzdem keine Ruhe im Arendseer Strandbad: Was dort im Winter entsteht

Arendsee. - Aktuell herrscht herbstliche Ruhe im Strandbad. In einigen Wochen soll damit Schluss sein. Die Firma, die einen Ersatz für die abgebaute Tribüne schafft, steht in den Startlöchern. Bauamtsleiterin Jasmin Scheffler erklärte im Volksstimme-Gespräch, wie es in der kommunalen Einrichtung weitergeht.