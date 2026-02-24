Leppin soll eine Umgehungsstraße bekommen. Bis zum Bau vergehen aber noch Jahre. Darum fordern Einwohner, im Bereich der Bundesstraße 190 schon vorher zu handeln.

Blitzer gefordert: Einwohner eines Dorfes nahe Arendsee wollen sicher über B190 gehen

Kontrolle der Polizei: Einwohner fordern immer wieder mehr Sicherheit n Leppin. Bislang wird zwar regelmäßig, aber nicht jeden Tag geblitzt.

Leppin. - Wer mit dem Auto von Arendsee in Richtung Seehausen will, der fährt auf dem kürzesten Weg durch Leppin. Die Bundesstraße 190 ist die vielbefahrenste Trasse in der Region. Das wird sich durch die A14 noch verstärkten. Darum wird im Hintergrund akribisch für eine Leppiner Umgehungsstraße geplant.