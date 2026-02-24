Frischer Wind für Kultur Nach Sommerkino-Erfolg in Biederitz: Das steckt hinter dem neuen Verein
Der überraschende Sommerkino-Erfolg einer kleinen Gruppe hat in Biederitz für Aufsehen gesorgt. Nun wird deutlich, dass das erst der Anfang war. Das steckt dahinter.
Aktualisiert: 24.02.2026, 10:12
Biederitz. - Das Sommerkino vor gut einem halben Jahr traf in der Ortschaft Biederitz einen Nerv. Nun wird deutlich, dass das erfolgreiche Event nur der Anfang einer ganz neuen Initiative war. Das sind die Hintergründe.