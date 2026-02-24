Die Getec Group tauscht ihren CEO für das Deutschland-Geschäft aus. Der Nachfolger steht fest. Das Unternehmen erklärt auch den Grund dafür und was das für Kunden und Partner bedeutet.

Führungswechsel bei Getec Group: Thomas Stephanblome hört als CEO in Deutschland auf

Thomas Stephanblome hört als CEO der Getec Group in Deutschland auf.

Magdeburg - Die Magdeburger Getec Group, die zuletzt mit einem Stellenabbau in den Schlagzeilen war, tauscht ihren CEO für das Deutschland-Geschäft aus. Wie das Unternehmen mitteilt, verlässt der bisherige Geschäftsführer Thomas Stephanblome nach vier Jahren das Unternehmen.