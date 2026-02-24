Die Kritik an einem geplanten Bundeswehr-Camp auf dem Brocken ebbt nicht ab. Dennoch zieht die Initiatorin einer Petition, die das Vorhaben stoppen soll, nun die Reißleine. Was dahintersteckt.

Protest gegen „Camp Brocken“: Darum stoppt Initiatorin ihre Petition gegen die Bundeswehr-Pläne

Die Pläne der Bundeswehr, auf dem Brocken ein Karrierecamp zu veranstalten, stoßen im Harz auf Gegenwind. Zur Vorbereitung der Veranstaltung fanden bereits im Januar 2026 Erkundungen statt.

Goslar/Landkreis Harz. - Tausende Harzer kritisieren die Pläne heftig: Die Bundeswehr plant ein Karrierecamp auf dem Brocken. Um das noch zu verhindern, hat die Goslarerin Katharina Fleur Büschgens-Feigler eine Online-Petition gestartet. Trotz reger Beteiligung hat sie diese nun gestoppt. Warum?