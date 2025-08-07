Die Beschwerden über das kommunale Unternehmen und Claudia Schulz arten aus, meint Arendsees Bürgermeister Norman Klebe. Was das Schiff Queen sowie der Campingplatz Am See damit zu tun haben und jetzt sogar von Mobbing die Rede ist.

„Das ist schon dreist“: Heftige Vorwürfe gegen Chefin der Luftkurort Arendsee GmbH

Das Schiff Queen und insbesondere die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH stehen in der Kritik.

Arendsee. - „Das macht schon was mit einem. Ich habe mich dazu entschlossen, die Kommentare nicht mehr zu lesen“, erklärte Claudia Schulz mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in den sozialen Medien. Die Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH sieht sich massiver persönlicher Kritik ausgesetzt.