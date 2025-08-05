weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Multicar M21 und weitere Schätze DDR-Kraftpakete wieder zum Leben erweckt: Hier sind diese besonderen Oldtimer noch heute im Einsatz

Multicars, IFA-Laster, ein ZT-323-Traktor und mehr: Die Auswahl an DDR-Oldtimern bei der Hohenstein & Friedrich GbR in Parey ist vielfältig. Viele der Fahrzeuge werden noch heute regelmäßig in dem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 08.08.2025, 15:55
Andreas Schmidt (r.) aus Parey präsentiert das grüne Multicar M21, sein Vater Volker das Nachfolgemodell, das M22.
Andreas Schmidt (r.) aus Parey präsentiert das grüne Multicar M21, sein Vater Volker das Nachfolgemodell, das M22.

Parey. - „Gelenkt wird mit den Füßen“, beschreibt Andreas Schmidt die Bedienung seines auch als „Dieselameise“ bekannten Multicar M21. Durch das Verlagern des eigenen Gewichtes auf der Bodenplatte wird die gewünschte Fahrtrichtung eingeschlagen.