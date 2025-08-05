Multicar M21 und weitere Schätze DDR-Kraftpakete wieder zum Leben erweckt: Hier sind diese besonderen Oldtimer noch heute im Einsatz
Multicars, IFA-Laster, ein ZT-323-Traktor und mehr: Die Auswahl an DDR-Oldtimern bei der Hohenstein & Friedrich GbR in Parey ist vielfältig. Viele der Fahrzeuge werden noch heute regelmäßig in dem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt.
Aktualisiert: 08.08.2025, 15:55
Parey. - „Gelenkt wird mit den Füßen“, beschreibt Andreas Schmidt die Bedienung seines auch als „Dieselameise“ bekannten Multicar M21. Durch das Verlagern des eigenen Gewichtes auf der Bodenplatte wird die gewünschte Fahrtrichtung eingeschlagen.