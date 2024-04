Umwelt und Naturschutz Chemie in den Arendsee? Fischer warnt vor möglichen Folgen für die Tiere und Pflanzen

Fischer Wilfried Kagel ist gegen das Ausfällen von Phosphor. Er erinnert an vergangene Versuche, in das Ökosystem einzugreifen und warnt eindringlich vor möglichen Schäden für die Natur an der Blauen Perle.