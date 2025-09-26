Nicht alle Camper sind mit den gesetzlichen Vorschriften, die umgesetzt werden sollen, einverstanden. Am Anfang des Wirtschaftsausschusses kam es zu einem Eklat.

Am Eingang des Campingplatzes Arendsee befindet sich die Anmeldung.

Arendsee. - Eklat im Arendseer Wirtschaftsausschuss: Zur öffentlichen Sitzung an Bord des Mississippi-Dampfers Queen Arendsee begehrte neben Einwohnern und Dauercampern auch ein bekannter Gastronom und Ex-Betreiber einer Gaststätte Zutritt. Dieser wurde ihm jedoch verwehrt mit Verweis auf sein Hausverbot in allen Einrichtungen der Luftkurort Arendsee GmbH, wie Bürgermeister Norman Klebe deutlich machte.