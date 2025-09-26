Royale Visite in der „Coolen Hütte“. Regionale Majestäten waren im Jugendhaus zu Gast. Die Einrichtung beteiligt sich am Wochenende am Brückenfest.

Genthin - So viel royalen Glanz hatte das Genthiner Jugendhaus „Thomas Morus“ noch nicht gesehen: Während ein Teil der Ehrenamtlichen und Mitarbeiter der Einrichtung den Stand beim Kartoffelfest betreute, war Mitarbeiterin Charlyn Kristin Schulz gemeinsam mit dem Fördervereinsvorsitzenden Ronny Harzendorf im Jugendhaus vor Ort, um es für den Königinnen- und Königsbesuch zu öffnen.

Mit dabei waren auch Nick vom Jugendforum und Nelly von der Gartengruppe, die die Besuchergruppe empfingen und darüber berichteten, was sich im Jugendhaus alles machen lässt. Es stehen Angebote wie Billard, Darts oder Tischtennis zur Verfügung.

Koch- und Gartengruppe aktiv in Genthin

Außerdem ist das Jugendhaus bekannt für seine Koch- und Gartengruppe. Die Kochgruppe war mit einer Kreation beim Kartoffelsuppenwettbewerb dabei. Die Gartengruppe hat vor Kurzem die Sommerbepflanzung aus den Beeten rund um die Einrichtung entfernt. Statt bunter Sommerblumen zieren nun herbstliche Farben die Außenflächen der Einrichtung.

Die Besucherinnen und Besucher war durchaus beeindruckt, über die Aktivitäten in der „Coolen Hütte“, wie ein Jugendlicher das Morus-Haus einmal genannt hat.

Das war 1994 als Angebot innerhalb der offenen Jugendarbeit unter der Trägerschaft der katholischen Pfarrei gegründet worden und wird durch Stadt und Kreis unterstützt. Heute ist es ein fester Bestandteil des städtischen Lebens. Die Einrichtung wird auch am Sonnabend beim Brückenfest in Genthin eine wichtige Rolle spielen.