Sandra Krause ist im September als angehende Sattlerin in der Autosattlerei Seefeldt gestartet. Wie sie die ersten Wochen in dem Förderstedter Betrieb erlebt hat.

Sandra Krause (17) ist Anfang September, einen Monat später als geplant, in die Ausbildung bei der Autosattlerei Seefeldt – hier mit Juniorchef Stefan Seefeldt (38) – eingestiegen. Grund der Verzögerung war ein Reitunfall.

Förderstedt - Die Hälfte ihres Lebens beschäftigt sich Sandra Krause nun bereits mit dem Sattel. Im Alter von acht Jahren hat die derzeit 17-Jährige den Reitsport für sich entdeckt, im frühen Teenageralter Moped und Motorrad – vor rund einem Monat ist sie bei der Förderstedter Autosattlerei Seefeldt als Auszubildende gestartet. Als Sattlerin der Fahrzeugsparte. Für Autos, Lkw, Boote, Kleinkraft- und Motorräder. Für Quads, Rasenmäher, Stapler und mehr.