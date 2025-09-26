Gleich zwei wichtige Radwege in der Region werden erneuert. Ab Montag trifft es die Strecke zwischen Genthin und Brettin - auch Autofahrer sind betroffen. Gebaut wird außerdem am Radweg an der B107.

Bauberatung mit Vertretern der Kreisverwaltung, der Stadt Jerichow, dem Bauunternehmen Matthäi sowie dem Planungsbüro Seidel auf dem Radweg entlang der K 1199 zwischen Genthin und Brettin.

Genthin/Brettin - Ab Montag, 29. September, wird der Radweg zwischen Genthin und Brettin saniert und bleibt während der Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt. Darüber informierte der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Demnach hätte Risse, Aufbrüche und Wurzelschäden den Radweg entlang der K 1199 so stark beschädigt, dass der knapp 900 Meter lange Abschnitt grundhaft erneuert werden müsse, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Zu Baubeginn werden zunächst Baumfäll- und Rodungsarbeiten durchgeführt. Dazu werde die Kreisstraße zeitweise halbseitig gesperrt und der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Radweg wird in Richtung Wald versetzt

Die Baumfällarbeiten seien notwendig, heißt es in der Pressemitteilung, weil die Wegführung im Zuge der Sanierungsarbeiten verändert werde. Entlang des rund 200 Meter langen Waldbereiches werde der Radweg um 2,5 Meter Richtung Wald versetzt. Die Radwegbreite bliebe mit 2,5 Meter im gesamten Abschnitt unverändert.

Nach der Entfernung der alten Asphaltbefestigung werde der Pressemitteilung zufolge der Oberbau aus einer Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht sowie Schotter- und Frostschutzschicht hergestellt. Zur Entwässerung würden bestehende Mulden ertüchtigt sowie eine Sickerrigole angelegt.

Auch Richtung Jerichow wird am Radweg gearbeitet

Die Arbeiten werden zu 90 Prozent aus Bundesmitteln des Sonderprogramms „Stadt und Land“ gefördert. Den Eigenanteil trägt der Landkreis.

Bereits seit dem 23. September wird am straßengeleiteten Radweg entlang der B107 zwischen Redekin und Jerichow saniert. Dort haben besonders im waldreichen Abschnitt bei Jerichow Baumwurzeln den Belag stark beschädigt. Auch diese Arbeiten sollen voraussichtlich im November erledigt sein.