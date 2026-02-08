Straßenschilder verschandelt Der Frust mit den Aufklebern: Werbung vom 1. FC Magdeburg ärgert Arendseer
Knapp 500 Mal geklebte Werbung für Fußballvereine befinden sich allein im Innenstadtbereich zwischen Marktplatz und Minikreisel. Wie die Einheitsgemeinde darauf reagiert.
Arendsee. - „Im Stadtgebiet fiel mir in jüngster Zeit eine auffallend größere Anzahl von Schmierereien und das Bekleben von Gegenständen auf. Diese sinnlosen und verwerflichen Aktivitäten sind primär eines Luftkurortes vollkommen unwürdig“, hat ein Einwohner seinen Unmut auf der kommunalen Meldeplattform „Sags uns einfach“ im Internet formuliert. Eine Schmerzgrenze sei erreicht. Gegenmaßnahmen werden gefordert. Doch wie könnten diese konkret aussehen?