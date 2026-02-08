Knapp 500 Mal geklebte Werbung für Fußballvereine befinden sich allein im Innenstadtbereich zwischen Marktplatz und Minikreisel. Wie die Einheitsgemeinde darauf reagiert.

Der Frust mit den Aufklebern: Werbung vom 1. FC Magdeburg ärgert Arendseer

Ein ausgeblichener, aber weiterhin fest sitzender Aufkleber sorgt dafür, dass das Schild Kleine Straße für Vorbeifahrende schwierig zu lesen ist.

Arendsee. - „Im Stadtgebiet fiel mir in jüngster Zeit eine auffallend größere Anzahl von Schmierereien und das Bekleben von Gegenständen auf. Diese sinnlosen und verwerflichen Aktivitäten sind primär eines Luftkurortes vollkommen unwürdig“, hat ein Einwohner seinen Unmut auf der kommunalen Meldeplattform „Sags uns einfach“ im Internet formuliert. Eine Schmerzgrenze sei erreicht. Gegenmaßnahmen werden gefordert. Doch wie könnten diese konkret aussehen?