  4. Wirtschaft im Harz: Regional, nachhaltig und gesund: Kaltgepresste Öle aus dem Huy

Die Ölmühle in Eilsdorf ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Weit über die Region hinaus hat sich die prämierte Qualität herumgesprochen. Was es nun Neues gibt.

Von Maria Lang 08.02.2026, 14:30
Dietmar Niemierza mit einer Auswahl seiner Öle.
Dietmar Niemierza mit einer Auswahl seiner Öle. Foto: Maria Lang

Eilsdorf. - Was zur Deckung des Eigenbedarfs und Verwertung im kleinen Stil begann, hat sich zu einem florierenden Geschäft entwickelt, das schon lange kein Geheimtipp mehr ist: Die Ölmühle der Huyland GmbH verkauft bundesweit und expandiert stetig.