Die Ölmühle in Eilsdorf ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Weit über die Region hinaus hat sich die prämierte Qualität herumgesprochen. Was es nun Neues gibt.

Eilsdorf. - Was zur Deckung des Eigenbedarfs und Verwertung im kleinen Stil begann, hat sich zu einem florierenden Geschäft entwickelt, das schon lange kein Geheimtipp mehr ist: Die Ölmühle der Huyland GmbH verkauft bundesweit und expandiert stetig.