Wirtschaft im Harz Regional, nachhaltig und gesund: Kaltgepresste Öle aus dem Huy
Die Ölmühle in Eilsdorf ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Weit über die Region hinaus hat sich die prämierte Qualität herumgesprochen. Was es nun Neues gibt.
08.02.2026, 14:30
Eilsdorf. - Was zur Deckung des Eigenbedarfs und Verwertung im kleinen Stil begann, hat sich zu einem florierenden Geschäft entwickelt, das schon lange kein Geheimtipp mehr ist: Die Ölmühle der Huyland GmbH verkauft bundesweit und expandiert stetig.