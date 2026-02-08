Volles Haus. Ausgelassene Stimmung. Besser hätte es am Sonnabend nicht laufen können für die Kakerbecker Karnevalsgesellschaft und ihre Gäste. Was dort abging.

Hier ist nicht nur der Scheich reich (an Spaß)

Beim Karneval sind Klischees erlaubt: Thomas Elster als Scheich wedelte sich und seinem Sitznachbarn Stefan Seeger mit (Spiel-)Geldscheinen frische Luft zu. Denn in der Turnhalle ging es heiß her.

Kakerbeck - Man muss kein eingefleischter Fan des närrischen Treibens sein, um das, was sich die Kakerbecker Karnevalsgesellschaft da jedes Jahr für ihre Prunksitzung einfallen lässt, richtig gut zu finden. Das diesjährige Programm in der ausverkauften Turnhalle hat die Besucher im wahren Sinn des Wortes von den Sitzen gerissen.