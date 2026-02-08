Wiederverwertung von E-Auto-Batterien Recyclinganlage in Wernigerode auf Eis: Was ist aus dem 20‑Millionen‑Projekt geworden?

Ein 20‑Millionen‑Euro-Projekt im Harz ist vorerst gestoppt: Warum sich die Pläne für die Recyclinganlage in Wernigerode verzögern – und was zuletzt bekannt wurde.