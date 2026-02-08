weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Wiederverwertung von E-Auto-Batterien: Recyclinganlage in Wernigerode auf Eis: Was ist aus dem 20‑Millionen‑Projekt geworden?

Ein 20‑Millionen‑Euro-Projekt im Harz ist vorerst gestoppt: Warum sich die Pläne für die Recyclinganlage in Wernigerode verzögern – und was zuletzt bekannt wurde.

Von Holger Manigk 08.02.2026, 14:45
In Zawiercie, Polen, hat die Elemental-Gruppe bereits eine Recyclinganlage unter anderem für Lithium-Ionen-Batterien eröffnet – Wernigerode wartet weiter auf den Bau einer solchen Fabrik.
In Zawiercie, Polen, hat die Elemental-Gruppe bereits eine Recyclinganlage unter anderem für Lithium-Ionen-Batterien eröffnet – Wernigerode wartet weiter auf den Bau einer solchen Fabrik. Archivfoto: Elemental Strategic Metals

Wernigerode. - Die Elemental-Gruppe kündigte 2024 den Bau einer Recyclinganlage in Wernigerode an. Doch der Konzern legte die Pläne für die Fabrik, in der Metalle aus alten Batterien von E-Autos gewonnen werden sollen, im Mai 2025 vorerst auf Eis. Seitdem ist es ruhig geworden um das 20-Millionen-Euro-Projekt.