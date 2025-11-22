Die gegenwärtigen Kriege auf der Welt wecken bei der Arendseerin Ursula Taut negative Erinnerungen. Sie erlebte als Neunjährige die letzten Monate des Zweiten Weltkrieges in der Seestadt sehr emotional.

Die Sehnsucht nach Frieden ist groß: 89-Jährige erzählt von ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg

1945: Militärflugzeuge am Himmel über dem Arendsee .

Arendsee. - Dass der Zweite Weltkrieg – was Arendsee betrifft – im April 1945 endete, ist allgemein bekannt. Neben diesen reinen Fakten gibt es aber natürlich emotionale Erlebnisse der Einheimischen. Ursula Taut erzählt darüber im Volksstimme-Gespräch.