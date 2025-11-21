Bei einer Razzia in der Wohnung eines Rechtsextremen in Stendal findet die Polizei einen Hund gefesselt im Kühlschrank. Wie geht es dem Tier nach eiskalter Gefangenschaft in Todesangst?

Rechtsextremer steckt gefesselten Hund in den Kühlschrank - Was wird aus dem Tier?

Der kleine Hund, den ein Rechtsextremer aus Stendal gefesselt und in seinen Kühlschrank eingesperrt hat, wartet im Tierheim Stendal darauf, in liebevolle Hände abgegeben zu werden.

Stendal - Diese Tat hat die Öffentlichkeit empört: Ein zur Tatzeit 18-jähriger Mann aus Stendal hatte seinen Hund gefesselt und im Kühlschrank eingesperrt. Die Polizei fand das Tier eher zufällig bei einer Hausdurchsuchung.