  4. Friedhof in Magdeburg gesperrt: Warum Angehörige nicht zu Gräbern dürfen

Über 200 Grabstellen betroffen Friedhof in Magdeburg geschlossen – Warum Angehörige nicht mehr zu den Gräbern ihrer Liebsten dürfen

Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg war für viele Familien über Generationen ein Ort des Gedenkens. Jetzt bleiben die Tore geschlossen – Angehörige dürfen die Gräber nicht mehr besuchen.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 22.11.2025, 14:58
Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg wurde im Herbst 2025 für Besucher geschlossen. Hinterbliebene dürfen die Gräber seitdem nicht mehr besuchen.   Foto: Martin Cziborra

Magdeburg. - Der Friedhof der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau bleibt geschlossen – und das auf unbestimmte Zeit. Angehörige dürfen die Gräber ihrer Verstorbenen nicht mehr besuchen. Für eine Familie ist das ein schmerzlicher Einschnitt. Die Stiftung erklärt, warum es für sie keine Alternative gibt.