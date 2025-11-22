Die Sanierung der B81 in Blankenburg geht in die nächste Runde. Ab Montag startet ein neuer Bauabschnitt mit Vollsperrung einer Brücke. Welche Umleitungen Autofahrer jetzt kennen müssen.

B81-Baustelle in Blankenburg zieht weiter: Ab Montag gilt neue Sperrung und Umleitung - alle Infos

Bauarbeiten auf der B81 - Neue Halberstädter Straße in Blankenburg - zwischen Aral-Tankstelle und Gewerbegebiet Lerchenbreite.

Blankenburg. - Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 81 in Blankenburg fordern Autofahrern einiges ab. Nun kündigt sich ab Montag, 24. November 2025, der nächste Bauabschnitt an: Was gesperrt und wie der Verkehr umgeleitet wird.