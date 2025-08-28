In Sachen Supermarkt sowie seniorengerechte Wohnungen mit Tagespflege wird Optimismus verbreitet. Der Grund sind aktuelle Tests im Erdreich unter der Wiese an der Salzwedeler Straße.

Edeka, viel Drogerie und Wohnungen für Senioren: Es soll auf einer Arendseer Wiese zügig voran gehen

Die Chancen für einen Edeka-Markt in Arendsee stehen gut.

Arendsee. - Der Stadtrat hatte mehrheitlich einem Edeka, Wohngelegenheiten für ältere Menschen sowie Eigenheimen im Luftkurort zugestimmt. Mit der Firma Terraplan steht ein Projektentwickler bereit. Trotzdem gab es auf Grund des Grundwasserschutzes weiterhin Skepsis, ob das Vorhaben tatsächlich Wirklichkeit wird.