Der Lions Club Oschersleben - Die Börde spendet zwei Fahrräder an das „Waldhaus“ in Altbrandsleben. Club-Präsidentin Vinny Zielske (2. von links) und Martina Lausch aus dem Club-Vorstand übergeben die Räder.

Altbrandsleben - Die Mitglieder des Lions Club Oschersleben – Die Börde haben es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Jugendarbeit zu unterstützen. Die Idee einer Spende an die Sozialpädagogisch-therapeutische Kinder- und Jugendeinrichtung „Waldhaus“ in Altbrandsleben gab es deshalb schon länger.

Nun – nach längeren Lieferzeiten - konnte die aktuelle Club-Präsidentin Vinny Zielske und Martina Lausch aus dem Club-Vorstand zwei neue Fahrräder an die Einrichtung übergeben. Freudig entgegengenommen wurden die Räder von Mia und Mika stellvertretend für alle 24 Kinder und Jugendliche, die derzeit im Waldhaus leben. Als optisches Dankeschön haben sie ein Plakat für die Spenderinnen gestaltet.

Gebraucht werden die Fahrräder dringend, etwa für die regelmäßig stattfindenden Radtouren, schildert Einrichtungsleiter Volker Bauer. „Wir haben Fahrräder, aber es gibt natürlich immer wieder Bedarf, sie zu ersetzen.“ Insgesamt spenden die Mitglieder des Lions Club Oschersleben – Die Börde nach eigenen Angaben einen Betrag von 1.000 Euro. Deshalb reiche das Budget zusätzlich auch für neue Fahrradhelme aus.