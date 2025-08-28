Schulentwicklung in Zerbst Trotz geringer Schülerzahlen - eine Grundschule ist vorerst gerettet
Den Grundschulen in Lindau und Steutz fehlt es an ausreichend Schülern für den sicheren Fortbestand. Für eine Einrichtung gibt es jetzt positive Nachrichten.
28.08.2025, 16:15
Lindau/Zerbst - Aufatmen in Lindau - zumindest vorerst. Während Eltern, Lehrer und Förderverein mit Flyern, Plakaten und einem Imagefilm eifrig um den Erhalt der Grundschule kämpfen, konnte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) im Stadtrat am Mittwochabend gute Neuigkeiten verkünden. Er könne „eine erste Entwarnung geben“, teilte er erfreut mit.