Den Grundschulen in Lindau und Steutz fehlt es an ausreichend Schülern für den sicheren Fortbestand. Für eine Einrichtung gibt es jetzt positive Nachrichten.

Trotz geringer Schülerzahlen - eine Grundschule ist vorerst gerettet

Auf die Zahl der Einschüler kommt es beim Erhalt der Grundschulen in Lindau und Steutz an.

Lindau/Zerbst - Aufatmen in Lindau - zumindest vorerst. Während Eltern, Lehrer und Förderverein mit Flyern, Plakaten und einem Imagefilm eifrig um den Erhalt der Grundschule kämpfen, konnte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) im Stadtrat am Mittwochabend gute Neuigkeiten verkünden. Er könne „eine erste Entwarnung geben“, teilte er erfreut mit.