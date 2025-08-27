Für ihr Engagement und Unterstützung sind 16 Beschäftigte des Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands zu ihrem Lieblingsclub eingeladen. Treffen mit Herbtert Bockhorn, Philipp Hercher und einem ehemaligen Kapitän erwarteten die Gäste.

Eines der Highlights des Besuches der Beschäftigten des Cjd: Die Stadionführung durch die Avnet-Arena.

Schönebeck. - „Fußballclub Magdeburg“, hallt es am Dienstagnachmittag durch die Avnet-Arena in Magdeburg. Aus knapp 20 Kehlen schallt es laut. 16 Beschäftigte und drei Gruppenleiter des Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) verbrachten drei Stunden in der Heimstätte des 1. FC Magdeburg. Es gab einiges zu sehen, hören und erst Recht zu genießen