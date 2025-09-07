weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Filme aus der Altmark: Es ist kein Oscar und kein Grammy - aber der besondere Filmpreis in Sachsen-Anhalt

Das 10. Festival im ArendseerJugendfilmcamp präsentiert 12 Streifen mit Kriegsansichten, Beziehungsdramen und Zeitgeschehen. Publikum und Jury prämieren Preisträger. Liveschaltung via Internet.

Von Helga Räßler 07.09.2025, 18:05
Die Teilnehmer des Stuntworkshops posierten in einer Festivalpause für ein bewegtes Foto mit ihrem Dozenten Michael Bornhütter (Dritter von rechtsn hinten), Stuntprofo, Kampfchoreograf und Schauspieler.
Die Teilnehmer des Stuntworkshops posierten in einer Festivalpause für ein bewegtes Foto mit ihrem Dozenten Michael Bornhütter (Dritter von rechtsn hinten), Stuntprofo, Kampfchoreograf und Schauspieler. Fotos: Helga Räßler

Arendsee. - Festivalstimmung pur: Nach goldenen Bären zur Berlinale, Palmen in Cannes und Löwen in Venedig gab es am Samstagabend Perlen der Altmark für die besten Filme beim Festival im Jugendfilmcamp am Arendsee.