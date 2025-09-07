Filme aus der Altmark Es ist kein Oscar und kein Grammy - aber der besondere Filmpreis in Sachsen-Anhalt
Das 10. Festival im ArendseerJugendfilmcamp präsentiert 12 Streifen mit Kriegsansichten, Beziehungsdramen und Zeitgeschehen. Publikum und Jury prämieren Preisträger. Liveschaltung via Internet.
07.09.2025, 18:05
Arendsee. - Festivalstimmung pur: Nach goldenen Bären zur Berlinale, Palmen in Cannes und Löwen in Venedig gab es am Samstagabend Perlen der Altmark für die besten Filme beim Festival im Jugendfilmcamp am Arendsee.