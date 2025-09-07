Das 10. Festival im ArendseerJugendfilmcamp präsentiert 12 Streifen mit Kriegsansichten, Beziehungsdramen und Zeitgeschehen. Publikum und Jury prämieren Preisträger. Liveschaltung via Internet.

Es ist kein Oscar und kein Grammy - aber der besondere Filmpreis in Sachsen-Anhalt

Die Teilnehmer des Stuntworkshops posierten in einer Festivalpause für ein bewegtes Foto mit ihrem Dozenten Michael Bornhütter (Dritter von rechtsn hinten), Stuntprofo, Kampfchoreograf und Schauspieler.

Arendsee. - Festivalstimmung pur: Nach goldenen Bären zur Berlinale, Palmen in Cannes und Löwen in Venedig gab es am Samstagabend Perlen der Altmark für die besten Filme beim Festival im Jugendfilmcamp am Arendsee.