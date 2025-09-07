weather wolkig
  4. Sicherheitsdienst zieht Bilanz: Nicht jeder zeigt beim Pferdemarkt Verständnis für Vorgaben

Seine Premiere in Havelberg hat der Sicherheitsdienst aus Magdeburg gut gemeistert. Es gab aber auch Grund für eine Anzeige gegen einen Autofahrer.

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 07.09.2025, 19:32
Solche Überfahrsperren gab es auf dem Pferdemarkt in Havelberg. Der Sicherheitsdienst kontrollierte die Zufahrten. Andrea Schröder

Havelberg. - Über viele Jahre hat der Havelberger Sicherheitsdienst den Pferdemarkt begleitet. Weil der Chef in den Ruhestand gegangen ist, musste sich die Hansestadt für dieses Jahr nach einem neuen Partner für dieses Feld umschauen. Mit dem MS Sicherheitsdienst wurde eine Alternative gefunden.