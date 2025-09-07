Mit bis zu 70 Beamten war die Polizei auf dem Pferdemarkt in Havelberg präsent. Ein Unfall mit vier Verletzten in einem Bus sowie einige Vergehen gehören zur Bilanz.

Polizei schätzt Pferdemarkt in Havelberg als friedliches Fest ein

Wie im vorigen Jahr (Foto) hat die Polizei auch in diesem Jahr auf dem Pferdemarkt in Havelberg Kontrollen vorgenommen.

Havelberg. - Insgesamt spricht die Polizei von einem ruhigen Pferdemarkt. „Es ist ein friedliches und spaßorientiertes Fest“, sagt Hauptkommissar Dean Becker vom Polizeirevier Stendal Sonntagmittag im Gespräch mit der Volksstimme. Dennoch gab es für die Polizeibeamten einiges zu tun. Am schwerwiegendsten ist ein Unfall mit vier Verletzten.