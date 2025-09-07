weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Zehntausende Besucher in Havelberg: Faszination Pferdemarkt - Viele Menschen, viele Pferde, viel Rummel

Zehntausende feiern tolle Tage in Havelberg. Die Marktleitung ist sehr zufrieden. Der Bürgermeister hat die Herausforderung Pferdemarkt und Landtagswahl 2026 im Blick.

Von Andrea Schröder Aktualisiert: 07.09.2025, 19:41
Von Donnerstag bis Sonntag haben die Comanchen 13 Showeinlagen auf dem Pferdemarkt in Havelberg gezeigt. Hier den „Pas de deux“, den Tanz zu zweit. Oder, wie Comanchen-Chefin Karina Vandersee-Müller es sagt: dem Spiegelbild. Nele reitet auf einem Quarter Horse, Emely auf einem Spanier. Zwei Rassen zum Gleichschritt zu bewegen, ist keine leichte Aufgabe, erklärt Karina den Zuschauern. Die Seifenblasen stehen für Leichtigkeit, Magie und Träume.
Havelberg. - Viele Menschen, viele Pferde, viele Händler, viele Schausteller, viele Helfer. Und viel Sonnenschein. Der Pferdemarkt 2025 in Havelberg war ein sehr schöner. „Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Alle sind friedlich miteinander umgegangen“, sagt Marktmeisterin Jenny Wolff. „Wir haben zufriedene Besucher, Händler und Schausteller. Dann sind auch wir zufrieden und wissen, wofür wir den Markt machen.“