Zehntausende Besucher in Havelberg Faszination Pferdemarkt - Viele Menschen, viele Pferde, viel Rummel
Zehntausende feiern tolle Tage in Havelberg. Die Marktleitung ist sehr zufrieden. Der Bürgermeister hat die Herausforderung Pferdemarkt und Landtagswahl 2026 im Blick.
Aktualisiert: 07.09.2025, 19:41
Havelberg. - Viele Menschen, viele Pferde, viele Händler, viele Schausteller, viele Helfer. Und viel Sonnenschein. Der Pferdemarkt 2025 in Havelberg war ein sehr schöner. „Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Alle sind friedlich miteinander umgegangen“, sagt Marktmeisterin Jenny Wolff. „Wir haben zufriedene Besucher, Händler und Schausteller. Dann sind auch wir zufrieden und wissen, wofür wir den Markt machen.“