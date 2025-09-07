Von Donnerstag bis Sonntag haben die Comanchen 13 Showeinlagen auf dem Pferdemarkt in Havelberg gezeigt. Hier den „Pas de deux“, den Tanz zu zweit. Oder, wie Comanchen-Chefin Karina Vandersee-Müller es sagt: dem Spiegelbild. Nele reitet auf einem Quarter Horse, Emely auf einem Spanier. Zwei Rassen zum Gleichschritt zu bewegen, ist keine leichte Aufgabe, erklärt Karina den Zuschauern. Die Seifenblasen stehen für Leichtigkeit, Magie und Träume.

Andrea Schröder