50 Jahre für Arendsee im Amt Feuerwehr gegründet, Tourismus gefördert und Landwirtschaft gepflegt: Ehre für einen Bürgermeister
Friedrich Müller war 50 Jahre im Amt und während dieser Zeit getroffene Entscheidungen wirken weiter positiv. Daran wollen Arendseer erinnern.
31.10.2025, 15:00
Arendsee. - Friedrich Müller war von 1847 bis 1897 Bürgermeister in Arendsee. Seine 50-jährige Tätigkeit ist allein schon wegen der Länge besonders – aber auch mit Blick auf Entwicklungen, die in dieser Zeit angeschoben wurden und weiter positiv wirken.