Friedrich Müller war 50 Jahre im Amt und während dieser Zeit getroffene Entscheidungen wirken weiter positiv. Daran wollen Arendseer erinnern.

Feuerwehr gegründet, Tourismus gefördert und Landwirtschaft gepflegt: Ehre für einen Bürgermeister

Eva Kellner schaute interessiert auf das ursprüngliche Bild, dass Uwe Scholz hielt und die restaurierte Variante in den Händen von Nadine Schütte.

Arendsee. - Friedrich Müller war von 1847 bis 1897 Bürgermeister in Arendsee. Seine 50-jährige Tätigkeit ist allein schon wegen der Länge besonders – aber auch mit Blick auf Entwicklungen, die in dieser Zeit angeschoben wurden und weiter positiv wirken.