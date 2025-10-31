weather wolkig
  4. 50 Jahre für Arendsee im Amt: Feuerwehr gegründet, Tourismus gefördert und Landwirtschaft gepflegt: Ehre für einen Bürgermeister

Friedrich Müller war 50 Jahre im Amt und während dieser Zeit getroffene Entscheidungen wirken weiter positiv. Daran wollen Arendseer erinnern.

Von Christian Ziems 31.10.2025, 15:00
Eva Kellner schaute interessiert auf das ursprüngliche Bild, dass Uwe Scholz hielt und die restaurierte Variante in den Händen von Nadine Schütte. Foto. Christian Ziems

Arendsee. - Friedrich Müller war von 1847 bis 1897 Bürgermeister in Arendsee. Seine 50-jährige Tätigkeit ist allein schon wegen der Länge besonders – aber auch mit Blick auf Entwicklungen, die in dieser Zeit angeschoben wurden und weiter positiv wirken.