Andreas Kühne ist Geschäftsmann, sein Unternehmen befindet sich mitten im Wald. Mit Einsamkeit muss er dennoch nicht kämpfen, denn er setzt viele Ideen um. Mit Menschen und Tieren.

Von Tierpension bis Saftladen - Andreas Kühne bietet Rundum-Paket im Wald

Zwischen Colbitz und Wolmirstedt liegt das Jacobsheim

Andreas Kühne betreibt eine Tierpension, betreibt Handel und steht auf Märkten. Petra Maier hilft, die Tiere zu versorgen.

Wolmirstedt/Colbitz. - Bei Andreas Kühne kommt viel zusammen: Ein Tierhotel, ein Geschäft für Tierbedarf, dazu eine Art „Saftladen“ sowie eine große Freude, einen Marktwagen zu betreiben. Und fast alles passiert mitten im Wald.