Bauarbeiten im Wolmirstedter Bürgerhaus stagnieren, das Leben auch Geheimnisvolle Tür im Bürgerhaus - dahinter verbirgt sich Ärger
Große Pläne waren mit der Sanierung des Bürgerhauses auf der Schlossdomäne verbunden, doch die stecken in der Sackgasse. Das ärgert den Betreiber-Verein.
Aktualisiert: 31.10.2025, 20:26
Wolmirstedt. - Das Bürgerhaus auf der Schlossdomäne hat eine Verjüngungskur hinter sich. Doch im Innern sind wesentliche Pläne noch nicht umgesetzt. Das macht Bürgerhaus-Vereinschefin Christina Laqua rasend.