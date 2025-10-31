Zum sechsten Mal öffnet der Gruselschuppen für Haldensleber seine Tür und hält für mutigen Kinder Süßes bereit. Doreen Müller und Daniel Mach haben für die schaurige Stimmung einiges aufgebaut.

Im Haldensleber Gruselschuppen gibt es einen Sarg, der mit vielen Süßigkeiten gefüllt ist. Daniel Mach und Doreen Müller sorgen für eine schaurige Stimmung.

Haldensleben - Grabkerzen leuchten den Weg zum Gruselschuppen von Doreen Müller und Daniel Mach. Zum sechsten Mal dekorieren sie ihren Vorgarten, den Gartenschuppen und den Carport schaurig-schön für die Haldensleber Kinder an Halloween. Jedes Jahr wird es ein bisschen mehr. In diesem Jahr haben die Halloween-Fans allein mehr als 100 Euro für Süßigkeiten bezahlt, die im selbstgebauten Sarg zu finden sind.