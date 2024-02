Kleine Maränen wachsen derzeit im Bruthaus am Arendsee heran und sollen bald auch in anderen Seen schwimmen.

Zießau. - Das Team der Fischerei Zießau arbeitet aktuell als millionenfacher tierischer Geburtshelfer. Im Bruthaus werden die idealen Bedingungen für junge Kleine Maränen geschaffen. Und dabei sind gefühlvolle Handgriffe sowie Geduld gefragt.

Ab Mitte Dezember wurden die gefangenen Fische direkt nach dem Fang sortiert. Eier und Samen müssen behutsam abgestrichen werden. Danach kommt beides in Eimer mit frischem Arendsee-Wasser. Auch zum Umrühren wird ein Naturprodukt genutzt, das es vor der Haustür gibt. Fischermeister Wilfried Kagel sammelt bei den Touren das ganze Jahr über Schwanenfedern, die auf dem Wasser schwimmen. Im Winter wird damit umgerührt, bevor die Eier und Samen in Zugergläser kommen. Durch diese strömt Arendsee-Wasser. Es wird täglich nach dem Rechten gesehen.

Ende März oder Anfang April können die Kleinen Maränen dann aus dem Bruthaus. „Das kann je nach Wetterlage etwas früher oder später sein. Bei wärmeren Temperaturen geht es schneller“, so der Zießauer und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir nehmen es so, wie es kommt.“

Die bis vier Millionen Fische für den Arendsee

Dies gilt auch für die Menge des täglichen Fangs. Damit der Bestand der Kleinen Maräne, die auf Grund ihrer Bedeutung für den Betrieb auch Brotfisch genannt wird, im Arendsee stabil bleibt, wird ein Teil der Tiere aus dem Bruthaus in einigen Wochen ein paar Meter weiter in der Blauen Perle schwimmen. Der Fischermeister rechnet mit drei bis vier Millionen Exemplare als Besatz.

Dabei geht er etwas großzügiger ran. Denn nicht nur der Betrieb braucht die Kleine Maräne, um sie dann zu räuchern und zu verkaufen. Für Tiere bilden die Fische eine Nahrungsgrundlage. „Zum Beispiel wollen Hecht und Kormoran was abhaben“, verweist der Fischermeister darauf, dass dies bei einem wirtschaftlichen Betrieb bedacht werden muss und ergänzt mit trockenem Fischerhumor, wer noch was haben möchte: „...das Finanzamt. Aber keine Sorge, es ist für alle genug da.“

Aus dem Bruthaus werden aber noch mehr Kleine Maränen heranwachsen als drei bis vier Millionen für den Arendsee. Weitere neun bis zehn Millionen Exemplare sind für den Verkauf bestimmt. Damit werden die Grundlagen gelegt, dass Liebhaber der Kleinen Maräne diese nicht nur in der Altmark genießen können. So fußen zum Beispiel die Populationen im Dieksee, im Ratzeburger See (beides Schleswig-Holstein) und im Sacrower See (Brandenburg) auf Zießauer Bruterfolgen.

In den Zugergläsern wächst die Maränenzucht heran. Foto: Christian Ziems

Die Nachfragen lassen allerdings sei Jahren nach. Wilfried Kagel kennt die Gründe: „Immer mehr Fischer geben auf. Entweder sie finden keinen Nachfolger oder der Aufwand ist einfach zu groß.“ Beständig aufwendiger werden die Forderungen von staatlicher Seite. „Es ist von Bürokratieabbau die Rede, aber wir erleben genau das Gegenteil“, berichtet der 83-jährige Fischermeister, der seine Arbeit an und auf der Blauen Perle vor 55 Jahren begann.

Ans Aufhören denkt er trotzdem nicht, auch wenn der Ärger mit Formularen zunimmt. Ein Beispiel: In einigen Wochen werden gekaufte Glasaale im Arendsee freigelassen. Das Ausfüllen der dafür nötigen Schriftstücke dauert länger als die tatsächliche praktische Arbeit. Die Bürokratie hat mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte einen Höhepunkt erreicht. Andere Tätigkeiten gibt es hingegen gar nicht mehr.

So war es bis in die 1970er Jahre üblich, trotz zugefrorenen Sees zu fischen. Die Netze wurden durch geschlagene Löcher unter das Eis geschoben. Dies geht heutzutage auch schon deshalb nicht mehr, da sich auf der Blauen Perle, die dem Land Sachsen-Anhalt gehört, wegen der milden Winter schon seit Jahren keine tragbare Eisschicht mehr gebildet hat.