Auch in diesem Jahr hat die Anderbecker Kindertagesstätte „Mühlenspatzen“ wieder Päckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi gesammelt - mit enormem Erfolg.

Anderbeck. - Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat es sich zum Ziel gemacht, bedürftige Kinder in Osteuropa zu Weihnachten mit Geschenken zu erfreuen. Das Besondere daran: Die Spielsachen und Co. stammen von Kindern, die mit den selbstgepackten Päckchen andere Kinder beschenken. Zum wiederholten Mal mit dabei ist auch die Anderbecker Kita.

„Wir machen da schon seit vielen Jahren mit - einfach, weil wir die Idee toll finden und das gern unterstützen wollen“, sagt Saskia Schulze, Leiterin der Cecilienstift-Einrichtung. Die Kinder haben zum einen in der Kita Pakete gepackt, sie aber auch von zu Hause mitgebracht. „Außerdem konnten natürlich auch wieder Leute von außerhalb der Kita mitmachen - und das ist in diesem Jahr mehr als sonst auch passiert.“ Woran das liege, könne sie nicht sagen, aber es habe natürlich auf jeden Fall zum Erfolg beigetragen. „Wir haben in diesem Jahr 185 Päckchen gesammelt - das ist deutlich mehr als in den Vorjahren, da waren es immer so 120“, so die Anderbeckerin stolz.

Konvoi startet am 29. November nach Osteuropa

Die vielen Pakete wurden dann nach Wernigerode zur Sammelstelle gebracht, von wo aus sie weiter nach Niedersachsen transportiert worden sind. „Dort werden die kleinen Päckchen nochmal in größere Pakete und dann in Lkw umgepackt, bevor sie sich schließlich auf die Reise machen“, so Schulze.

Der offizielle Start des Konvois erfolgt am 29. November. Er ist dann bis zum 6. Dezember unterwegs nach Albanien, Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine - um hier den bedürftigen Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen.

„Bei der großen Resonanz und dem vielen positiven Feedback werden wir auch im kommenden Jahr wieder mitmachen“, blickt Saskia Schulze voraus.