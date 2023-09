Arendsee - „Sie können sich die Straße ja gerne mal selbst anschauen“, richtete Udo Lahmann das Wort an den Stadtrat. Der Arendseer nutzte die Einwohnerfragestunde am Dienstagabend, um auf den Zustand der Infrastruktur in diesem Bereich der Kommune hinzuweisen.

Und das tat er mit durchaus drastischen Worten. Er sprach von kaputter Ölwanne an Ölwanne und riet Fußgängern, sehr vorsichtig unterwegs zu sein. Denn sie könnten durch die unzähligen Unebenheiten ins Straucheln geraten, stürzen und sich die Beine brechen. Außerdem funktioniert die Regenentwässerung überhaupt nicht mehr, und der teilweise unbefestigte Gehweg ist häufig überflutet.

Auch auf der Straße stehen Pfützen. Wenn Autos durchfahren, landet der Dreck an Hausfassaden. Wie lange es bereits Probleme gibt, lässt sich an den Verkehrsschildern – die auf Unebenheiten hinweisen – erkennen. Sie sind durch Wettereinflüsse teilweise ausgeblichen. Alt sind zudem die meisten Straßenlampen, die bereits zu DDR-Zeiten im Betrieb waren und nicht gerade für geringe Energiekosten bekannt sind. Auf und an dieser Piste ist so gut wie nichts mehr intakt beziehungsweise entspricht dem aktuellen Standard.

Seit Jahrzehnten nichts repariert

Eine Ausnahme bildet die neue Wasserleitung, die in den vergangenen Wochen verlegt wurde. Restarbeiten laufen noch. Während dieses Projektes mussten Steine entfernt und wieder eingesetzt werden. Die unzähligen Unebenheiten sind weiter vorhanden. Anwohner sprechen mit Blick auf die Pflasterstraße seit Längerem von einem Totalschaden und fordern einen Neubau.

Darauf ging auch Udo Lahmann ein und betonte, er wohne seit über 30 Jahren dort. Der Arendseer hat seitdem keinerlei Reparaturen erlebt. Dazu ist es inzwischen wohl auch längst zu spät.

Bauamtsleiterin Jasmin Scheffler unterstrich, aus baulicher Sicht bestehe durchaus Handlungsbedarf. Große Hoffnung machte sie auf Grund der beschränkten finanziellen Mittel aber nicht. Genauso wie Stadtratsvorsitzender Frank Rossau (Arendsee Land/Freie Liste). Er verwies auf andere Projekte wie die B 190 in Binde und die Velgauer Straße in Fleetmark, die die Kommune „noch vor der Brust“ habe. In beiden Fällen wird sich die Finanzierung mit dem Land Sachsen-Anhalt geteilt.

Selbst bei normalen Regenfällen steht der Gehweg teilweise komplett unter Wasser. Foto: Christian Ziems

Für die Mühlenstraße ist alleine die Einheitsgemeinde verantwortlich. Udo Lahmann wollte konkret wissen, wann denn die Piste in den Ausbauplan aufgenommen wird. Bei der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde, die bis 2026 läuft, taucht dieser Teil der kommunalen Infrastruktur überhaupt nicht auf. Bürgermeister Norman Klebe (CDU) ging auf den fast fertigen Kastanienweg ein – dort werden aktuell Borde gesetzt. Danach stehen Dessauer Worth, Osterburger Straße sowie B 190 (Binde) und Velgauer Straße im Fokus. Er sei froh, dass der Wasserverband die Wasserleitung neu verlegen ließ. In den nächsten Jahren wird wohl mehr an der Mühlenstraße nicht passieren.

Stadtrat Sven Schottenhamel (Arendsee Land/Freie Liste) forderte eine Prioritätenliste, die dann Schritt für Schritt abgearbeitet wird. Jasmin Scheffler betonte, Prioritäten wurden mit den genannten Fahrbahnen bereits gesetzt. Die Mühlenstraße gehört bislang nicht dazu.

Dies wollte Thomas Schlicke (Die Linke) nicht so stehen lassen – er brachte das Thema am Ende des öffentlichen Teils erneut zur Sprache. Für ihn gibt es mit Dessauer Worth, Osterburger Straße und Mühlenstraße drei besonders schlechte Infrastrukturbereiche. Und es müsse gehandelt werden. Er könne nicht nachvollziehen, dass die Mühlenstraße keine höhere Priorität habe und verwies darauf, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei.