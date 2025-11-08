weather wolkig
Freizeittipps vor Weihnachten Gefühlvolle und vielfältige Adventszeit in Arendsee: Von Barrierefreiheit bis zu alten Klostermauern

Die Dezember-Veranstaltungen in Arendsee bestehen aus vielen speziellen Höhepunkten. Fast überall ist noch Hilfe gewünscht.

Von Christian Ziems 08.11.2025, 16:30
Daianera Leja (2.von rechts) eröffnete den integrativen Weihnachtsmarkt 2024 gemeisam mit dem Frauenchor.
Daianera Leja (2.von rechts) eröffnete den integrativen Weihnachtsmarkt 2024 gemeisam mit dem Frauenchor. Archivfoto: Helga Räßler

Arendsee. - Im Luftkurort gibt es keinen Haupt-Weihnachtsmarkt an mehreren Tagen vor dem Rathaus mehr, dafür aber festliche Höhepunkte an verschiedenen Orten mit speziellem Ambiente. Die Organisatoren würden sich dabei über weitere Mitstreiter sowie Kreativität freuen.