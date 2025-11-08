Die Dezember-Veranstaltungen in Arendsee bestehen aus vielen speziellen Höhepunkten. Fast überall ist noch Hilfe gewünscht.

Gefühlvolle und vielfältige Adventszeit in Arendsee: Von Barrierefreiheit bis zu alten Klostermauern

Arendsee. - Im Luftkurort gibt es keinen Haupt-Weihnachtsmarkt an mehreren Tagen vor dem Rathaus mehr, dafür aber festliche Höhepunkte an verschiedenen Orten mit speziellem Ambiente. Die Organisatoren würden sich dabei über weitere Mitstreiter sowie Kreativität freuen.