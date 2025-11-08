CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann fordert das Ende der Brandmauer zur AfD – und bringt damit Wernigerodes Stadtrat in Aufruhr. SPD, Grüne, Die Linke und Bunte Liste schlagen Alarm - was ihnen Sorgen macht.

Schon im April 2025 hat der CDU-Kreisverband Harz gefordert, die Bundespartei aufgefordert, den Unvereinbarkeitsbeschlusses unter anderem mit der AfD aufzuheben.

Wernigerode. - Erneut hat ein CDU-Politiker aus dem Harz das Ende der Brandmauer zur AfD gefordert - diesmal Matthias Winkelmann. Damit löst der Fraktionschef der Christdemokraten im Stadtrat eine heiße Debatte in Wernigerode aus und Sorgen bei anderen Parteien. SPD und Grüne werfen ihm eine bedenkliche Kursänderung vor.