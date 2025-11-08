Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln setzt ihre Transparenz-Offensive fort und zeigt ihre modernisierten Wohnungen auch im Friedensring.

Umland-Geschäftsführer Sebastian Alpers (r.) und seine Mitarbeiterin Claudia Burchard zeigten dem CDU-Fraktionschef des Bördeaue-Gemeinderates, Hans-Rüdiger Kosche, die sanierte Wohnung im Friedensring in Unseburg.

Egeln/Unseburg - Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln setzt ihre Transparenz-Offensive fort. Nach Tagen der offenen Tür in Groß Börnecke und Löderburg, wo das Unternehmen über einen größeren Bestand verfügt, lud es zu einer Besichtigung in den Friedensring nach Unseburg ein. Wie gut es sich dort jetzt lebt, lässt sich auch am 18. November noch einmal erleben.