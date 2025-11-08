weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. „Umland“: Wohnungen in Unseburg saniert – und zu besichtigen

Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln setzt ihre Transparenz-Offensive fort und zeigt ihre modernisierten Wohnungen auch im Friedensring.

Von René Kiel 08.11.2025, 15:00
Umland-Geschäftsführer Sebastian Alpers (r.) und seine Mitarbeiterin Claudia Burchard zeigten dem CDU-Fraktionschef des Bördeaue-Gemeinderates, Hans-Rüdiger Kosche, die sanierte Wohnung im Friedensring in Unseburg.
Umland-Geschäftsführer Sebastian Alpers (r.) und seine Mitarbeiterin Claudia Burchard zeigten dem CDU-Fraktionschef des Bördeaue-Gemeinderates, Hans-Rüdiger Kosche, die sanierte Wohnung im Friedensring in Unseburg. Foto: René Kiel

Egeln/Unseburg - Die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln setzt ihre Transparenz-Offensive fort. Nach Tagen der offenen Tür in Groß Börnecke und Löderburg, wo das Unternehmen über einen größeren Bestand verfügt, lud es zu einer Besichtigung in den Friedensring nach Unseburg ein. Wie gut es sich dort jetzt lebt, lässt sich auch am 18. November noch einmal erleben.