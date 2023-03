Wilfied Kagel (links) und Fabian Stegner ließen die Glasaale behutsam in den Arendsee. Der Schilfbereich ist zwar in Sichtweite, doch für die Fische unerreichbar, da sich dort kein Wasser mehr befindet.

Arendsee - Ein tierisches Kommen und Gehen gab es in dieser Woche auf dem Gelände der Fischerei Kagel. Zuchterfolge sowie Artenvielfalt spielen dabei eine Rolle.

Steffen Zienert ist ein Stammgast der besonderen Art. Denn er holte Kleine Maränen gleich in großen Stückzahlen, nämlich rund 500.000 Stück. Noch sind diese sehr klein, stammen von Fischen aus dem Arendsee und befanden sich bislang im Zießauer Bruthaus. Von Arendsee aus wurden sie nun nach Potsdam-Sacrow gebracht. Steffen Zienert vom dortigen Institut für Binnenfischerei holt alljährlich tierischen Nachwuchs, um den dortigen Bestand stabil zu halten.

Für den Transport wurden die Kleinen Maränen in Kunststoffsäcke gefüllt. Neben Wasser kam noch Sauerstoff aus Flaschen dazu, damit der Nachwuchs die Fahrt nach Potsdam im Transporter gut übersteht.

Steffen Zienert (links) und Thomas Kagel befüllten die Säcke mit Sauerstoff, bevor sie nach Potsdam-Sacrow gebracht wurden. Foto: Christian Ziems

Zunächst mit dem Flugzeug nach Deutschland kamen vor wenigen Tagen Glasaale. Und zwar vom Golfstrom. Arendsees Fischer Wilfried Kagel machte sich auf nach Schönhausen nahe Stendal. Dorthin wurden einige Exemplare mit einem Transporter gebracht. Knapp 8.000 Stück kamen nach Zießau. Dort ging es mit dem Boot auf den Arendsee. Behutsam wurden die Glasaale an die Wassertemperatur gewöhnt, bevor sie in die Freiheit schwammen. „Jedes Mal wieder faszinierend, man kann wirklich alles sehen“, meinte Mitarbeiter Fabian Stegner. Die Glasaale tragen ihren Namen nicht ohne Grund.

Wilfried Kagel ist froh, Exemplare aus dem Golfstrom und nicht aus einer Aufzuchtstation bekommen zu haben. Der Vorteil: Diese wurden nicht von Menschenhand gefüttert und kommen dadurch besser mit den Bedingungen in der Blauen Perle klar.

Mini-Maränen aus dem Arendee in einem Eimer. Foto: Christian Ziems

Und diese sind sowieso schon erschwert. Der seit Jahren niedrige Wasserstand wirkt sich zunehmend auf das sensible ökologische System aus. Der Bereich mit Schilf und weiteren Pflanzen liegt im Trockenen.

Damit fehlt Fischen wie Glasaalen der Rückzugsort, Fressfeinde haben es einfacher. „So etwa habe ich noch nicht erlebt“, erklärte Wilfried Kagel mit Blick auf den niedrigen Wasserstand. Er fischt seit über 50 Jahren im Arendsee. Derzeit kann der Holzsteg wieder über den Wasserweg erreicht werden. Ohne Leiter geht trotzdem nichts. Im vergangenen Sommer nützte auch die nichts. Die Fischer mussten das Boot weiter draußen im See lassen und alles mühsam hin und her schleppen.

Der Besatz mit Glasaalen ist wichtig, damit der Bestand und damit auch die Artenvielfalt in der Blauen Perle stabil bleibt. Der Kleinen Maränen macht die Nichterreichbarkeit des Schilfgürtels nichts aus. Sie halten sich in tieferen Bereichen auf. Weitere Exemplare aus dem Bruthaus werden zu Seen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen gebracht.