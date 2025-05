In Jeseritz werden Wohnungslose, aber auch ehemalige Straftäter und Drogenabhängige von der Stadt Gardelegen in einer Wohnung einquartiert. Andere Mieter leiden darunter.

Nackte Tatsachen, Drogen und Krawall in Jeseritz: „Der Assi-Block“?

Drogen wollte ein Mann, der von der Hansestadt Gardelegen im Jeseritzer Haus untergebracht wurde, an die Mieter verkaufen, aber auch auf andere Art fiel er unangenehm auf.

Jeseritz/Gardelegen - Die Wohnungen sind saniert, rundum ist alles grün, die Kinder können weitab vom Verkehr prima spielen – es wohnt sich richtig schön in dem Altneubau am Dorfrand von Jeseritz. Eigentlich. Denn da ist diese eine Wohnung, in die immer wieder Mieter einziehen, die zwar nicht lange bleiben, aber wenn sie da sind, oft für Chaos, Lärm und Ärger sorgen.