Großes Interesse an Fußballschule von HSV-Fans in Arendsee

Fussballfans in der Altmark

Arendsee - In diesem Jahr soll beim HSV-Fanclub in Arendsee groß gefeiert werden. Warum und was noch alles ansteht, haben die altmärkischen Fans vom Hamburger Sportverein nun verraten.