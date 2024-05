Die Feuerwehren der Stadt Ilsenburg waren am Samstag (11. Mai) bei einem Brand an einem Einfamilienhaus in Drübeck iim Einsatz.

Drübeck - Einsatz für die Aktiven aus den Feuerwehren Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode: An einem Einfamilienhaus am Drübecker Osttor brach am Samstag (11. Mai) ein Feuer aus. Kurz vor 13 Uhr war der Brand bemerkt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sorgte wahrscheinlich ein technischer Defekt dafür, dass sich das Feuer wohl auf der Terrasse entwickelte. Die Flammen sollen sich nach Angaben der Feuerwehr von der Terrasse aus über deren leicht brennbare Überdachung am Haus emporgeschlängelt und den Dachstuhl erreicht haben.

Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 50.000 Euro entstanden. Details zur Ursache werden durch Fachkräfte der Polizei ermittelt. Der Brandort wurde deshalb vorerst beschlagnahmt.

Bei den Löscharbeiten kamen 39 Feuerwehrkameraden aus allen drei Ilsenburger Ortswehren sowie die nachträglich angeforderte Drehleiter aus Wernigerode zum Einsatz. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.