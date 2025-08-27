„Danke von Herzen – an unsere Helden“: Eine Arendseer Familie zollt engagierten Rettungskräften auf eine ganz besondere Art und Weise ihre tiefe Wertschätzung.

Plötzlich stand die Welt still: Wie das Leben von einem Arendseer gerettet wurde

Dennis Proft (rechts) mit seinem Lebensretter Danny Weber an Bord der Queen Arendsee.

Altmersleben/Arendsee. - Ein kurzer Moment kann über Leben oder Tod entscheiden: Diese Erfahrung musste eine Arendseer Familie machen. Bis ins Mark engagierte Menschen verhinderten bei einem medizinischen Notfall mit viel Einsatz das Schlimmste.