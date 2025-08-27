weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Herzinfarkt nach Motocross: Plötzlich stand die Welt still: Wie das Leben von einem Arendseer gerettet wurde

Herzinfarkt nach Motocross Plötzlich stand die Welt still: Wie das Leben von einem Arendseer gerettet wurde

„Danke von Herzen – an unsere Helden“: Eine Arendseer Familie zollt engagierten Rettungskräften auf eine ganz besondere Art und Weise ihre tiefe Wertschätzung.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 27.08.2025, 15:56
Dennis Proft (rechts) mit seinem Lebensretter Danny Weber an Bord der Queen Arendsee.
Dennis Proft (rechts) mit seinem Lebensretter Danny Weber an Bord der Queen Arendsee. Foto: Familie Proft/Krause

Altmersleben/Arendsee. - Ein kurzer Moment kann über Leben oder Tod entscheiden: Diese Erfahrung musste eine Arendseer Familie machen. Bis ins Mark engagierte Menschen verhinderten bei einem medizinischen Notfall mit viel Einsatz das Schlimmste.