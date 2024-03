Ab sofort können Mädchen und Jungen in Arendsee bereits ab sechs Jahren mitmachen. Freiwillige werben mit einem Schnupper-Nachmittag für das neue Angebot.

Kinder in der Feuerwehr: Wie die Jugend an das Ehrenamt heran geführt wird

Grundschüler schauten sich bei einem Brandschutztag eines der Arendseer Einsatzfahrzeuge genauer an. Künftig können auch jüngere Interessierte aktiv mitmachen.

Arendsee. - Die Freiwillige Feuerwehr Arendsee will künftig auch jüngere Kinder davon überzeugen, sich später ehrenamtlich für die Region einzubringen und in Notfällen zu helfen. Dafür wird ein neues Angebot geschaffen. Erstmals in der fast 158-jährigen Wehr-Geschichte gibt es eine Kinderfeuerwehr.