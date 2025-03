Arendsee/hz. - „Habt ihr euch schon für den Campsommer 2025 angemeldet? Wenn nicht, dann legt jetzt los“, wirbt das Jugendfilmcamp Arendsee um Teilnehmer. Es gebe für viele Termine noch ausreichend Restplätze. Das Grundziel: In einer Woche entsteht ein Kurzfilm. Darüber hinaus seien auch in den Workshops Mobile Videografie, Drehbuch, Filmstunt, Filmmusik und Sound Design freie Kapazitäten vorhanden.

Wer nicht so lange warten möchte, kann in den Ostercamps ab dem 14. April dabei sein. Das Jugendfilmcamp richtet sich an alle Filminteressenten von 16 bis 26 Jahren. Für die Einsteiger von 12 bis 15 Jahren gibt es auch in diesem Jahr wieder den ganzen Sommer die Startercamps. Spezifische Vorkenntnisse können in jedem Umfang eingebracht werden, sind aber nicht erforderlich. Eine Ausnahme: Regie.

Nähere Details sind auf der Internetseite des Jugendfilmcamps zu finden. Dort können auch die Anmeldungen erfolgen. Die Einrichtung befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Ferienhortes. Perspektivisch soll ein größeres Camp direkt daneben entstehen. Auf dem Gelände Tannenhorn befinden sich bereits Gebäude. Dieses war zu DDR-Zeiten ein Ferienlager. Diese Infrastruktur wird in den nächsten Jahren mehr und mehr für das Arendseer Filmcamp genutzt, ausgebaut sowie modernisiert.