Qemetica: Spannende Einblicke in die Salzproduktion in Staßfurt

Staßfurt - Der Ortschaftsrat Staßfurt hatte die Gelegenheit, das 2021 eröffnete Salzwerk von „Qemetica Salz“ am Butterwecker Weg zu besuchen. Ortsbürgermeister Stephan Czuratis (CDU) und Mitglieder des Ortschaftsrates wurden von Betriebsleiter Dr. Steffen Klensch und Ingenieurtechnikleiter Manuel Stanitz durch das Werk geführt. Der Besuch begann mit einer umfassenden Einführung in die Geschichte und Arbeitsweise des Unternehmens, bevor der Rundgang durch die Produktionsstätten startete, heißt es in einer Mitteilung.

Die Besucher hatten die Gelegenheit, den Salzproduktionsprozess in beeindruckender Höhe – mehr als 30 Meter über dem Boden – zu erleben. Die Produktionshalle war aufgrund der intensiven Wärme ein eindrucksvolles Erlebnis, und die Besucher konnten hautnah erleben, wie das Salz durch mächtige Rohre fließt. Der Rundgang führte sie auch zu den verschiedenen Stationen des Produktionsprozesses, bei denen sie beobachten konnten, wie aus der salzigen Flüssigkeit das fertige Produkt entsteht, das als „weißes Gold“ in Haushalten und Betrieben genutzt wird.

Neben der beeindruckenden Technik der Salzproduktion stießen die Besucher auch auf die hochmoderne Logistik- und Lagertechnik, die für den reibungslosen Ablauf sorgt. Die hohe Produktionseffizienz des Unternehmens, das stündlich enorme Mengen Salz produziert, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Staßfurt, das zu Recht den Beinamen „Salzstadt“ trägt, kann stolz auf diese wertvolle Investition im Bereich der Salzproduktion sein.